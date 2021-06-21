Futbol Gaziantep FK Doğan Erdoğan ile sözleşme imzaladı

Gaziantep FK Doğan Erdoğan ile sözleşme imzaladı

Futbol

Gaziantep FK Doğan Erdoğan ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor'dan ayrılan Doğan Erdoğan'ın yeni durağı Gaziantep FK oldu. Doğan, yeni takımıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 15:45 Son Güncelleme:
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Gaziantep, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan’a, kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.


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