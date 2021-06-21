Gaziantep FK Doğan Erdoğan ile sözleşme imzaladı

Gaziantep, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan’a, kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.



