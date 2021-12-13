Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti ve sonucu

1. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan Ferdi'nin ortasına Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

3. dakikada Rossi'nin sağ kanattan kale önüne çevirdiği topa ön direkte Serdar Dursun'un dokunuşu yandan az farkla dışarı gitti.

5. dakikada Gaziantepli Doğan'ın sağ kanattan yaptığı yerden ortaya kale önünde topuğuyla dokunan Muhammet'in şutunu kaleci Berke kornere çeldi.

8. dakikada Gustavo'nun orta sahadaki pas hatasında topu kapan Figueiredo, kaleci Berke'nin önde olduğunu görünce sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada Rossi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Szalai kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

29. dakikada Osayi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Mesut Özil, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaparak topu kaleci Günay'ın üzerinden ağlara gönderdi. 1-1

34. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası içi sağ çaprazından kale alanına çevirdiği topa Rossi'nin yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Gaziantep'te ilk yarı 1-1 sona erdi.

47. dakikada Kim Min-Jae sağ kanattan yaptığı ortaya Serdar Dursun kafayı vurdu top yandan auta çıktı.

53. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo, Ferdi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

54. kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi. 2-1

64. dakikada Min-Jae'nin kısa düşen geri pasında kaleciyle karşı karşıya topla buluşan Figueiredo'nun vuruşunu kaleci Berke parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

66. dakikada sağ kanattan yapılan orta savunmadan sekip Zajc'ın önünde kaldı, gelen topa gelişine vuran Zajc meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. 2-2

71. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in sert vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

72. hızlı gelişen Gaziantep atağında Furkan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, sağ ayağıyla vuruşunu yaparak uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 3-2

76. dakikada Ferdi'nin sağ kanatta yerden yaptığı ortalaya kale dibindeki Serdar Dursun'un dokunuşu üstten auta çıktı.

87. dakikada Berisha'nın pasında topla buluşan Muhammed'in vuruşu yandan az farkla auta gitti.

89. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta topla buluşan Dicko'nun etkisiz vuruşu kaleci Berke'nin kucağında kaldı.

90+2. dakikada hızlı gelişen Gaziantep hücumunda ceza sahasına giren Dicko'nun vuruşu savunmada araya giren Crespo'dan döndü.

İHA



