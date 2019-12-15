Kayserispor'un Gaziantep'te Gaziantep FK'ya konuk olduğu maçın seromonisi güzel görüntülere sahne oldu.

Türkiye'deki bütün maçlarda olduğu gibi bu maç öncesi de takımlar, taraftarı selamlamak ve İstiklal Marşı'nı okumak için maç önü seromonisine katıldı.

Çocuklarla beraber sahaya çıkan iki takım, her zaman olduğu gibi hoparlörlerden çalan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İşaret dili kullanan çocukların ve tribündeki bir taraftarın ise İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuduğu görüldü.

Maç, ev sahibi Gaziantep FK'nın 3-0'lık üstünlüğüyle bitti.



