Gaziantep FK, Süper Lig'in 20. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Maçın 4. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Ev sahibi ekibin kullandığı serbest vuruşta top defanstan sekti. Ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Maxim'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0 12. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayının gerisinden Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden dışarı çıktı.

31. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru gönderdi. Savunmadan sekerek altıpas çizgisi üzerinde Hakan Arslan'ın yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1

39. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar bire çıkırdı. Maxim'in ara pasıyla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda top filelere gitti: 2-1

43. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Maxim, ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-1

49. dakikada ceza yayı sağ çaprazının gerisinde Hakan Arslan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

66. dakikada Mert Hakan Yandaş ceza yayından topu altıpas sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Skuletic gelen topu kafayla Yatabare'ye ulaştırdı. Yatabare'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

78. dakikada Chibsah pasını ceza yayı içerisinden penaltı noktasına doğru hareketlenen Maxim'e gönderdi. Kaleci Samassa'ın müdahalesi sonucu top ceza sahası içi sol çaprazdaki Diarra'ın önünde kaldı. Diarra, topu düzelterek yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.

86. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Özer'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu: 5-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

AA