Fenerbahçe'de yeni transfer Steven Caulker'ın gönderilmesi gündemde. Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen oyuncu, Min-Jae Kim'in transferinin ardından takımdan ayrılabilir.

Hazırlık maçlarında Attila Szalai ve Marcel Tisserand ikilisinden vazgeçmeyen Vitor Pereira yönetimden bu ikiliyi tamamlayacak üçüncü bir stoperin transferini istemişti. Fenerbahçe akşam saatlerinde Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Min-Jae Kim'le görüşmelere başladığını duyurdu.

Böylece sarı-lacivertli takımdaki forma şansı iyice azalan İngiliz savunma oyuncusunun başka bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Pereira'nın son hazırlık maçlarında Caulker'a süre vermemesi de dikkat çekmişti.

29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Gaziantep FK ise resmi transfer teklifini iletti.