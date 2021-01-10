Futbol Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı

Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı

Futbol

Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

10 Ocak 2021, Pazar 18:36 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Rumen çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

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Açıklamada, "Görevde bulunduğu süre boyunca takımımıza olan katkılarından dolayı Sayın Sumudica ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

AA

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