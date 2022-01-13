Futbol Gaziantep FK'da 7 futbolcuda koronavirüs çıktı

Gaziantep FK'da 7 futbolcuda koronavirüs çıktı

Futbol

Gaziantep FK'da 7 futbolcuda koronavirüs çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da koronavirüs sıkıntısı yaşanıyor. 7 oyuncu ve 1 antrenör ile 1 personelin testi pozitif çıktı. Böylece takımdaki pozitif vaka 11'e çıktı.

13 Ocak 2022, Perşembe 13:54 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbol takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.

Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir."

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