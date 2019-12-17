Galatasaray formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Onyekuru, 6 aylık ayrılığın ardından yeniden dönmeye hazırlanıyor. Onyekuru'nun döneceği iddiaları uzun süredir devam ederken bu iddiayı güçlendirecek bir gelişme daha yaşandı.

Gaziantep FK'nın Nijeryalı golcüsü Larry Kayode, Instagram'da bir paylaşım yaptı.

Henry Onyekuru ise bu paylaşımın altına tebrik eden emoji bıraktı.

Kayode, Onyekuru'ya cevap olarak, "Yakında görüşürüz kardeşim" cevabını verdi.

Onyekuru için en güçlü iddia Galatasaray'a geri döneceği yönünde. Bir diğer çarpıcı iddia ise Fenerbahçe'nin de Nijeryalı golcünün peşinde olduğu.

Ocak ayında açılacak ara transfer dönemin Henry Onyekuru'nun Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğini, dönerse hangi takıma geleceğini öğreneceğiz.