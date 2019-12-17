Gaziantep FK'lı Kayode, vatandaşı Onyekuru için müjdeyi verdi
Henry Onyekuru ve Galatasaray'ın yolları ayrıldıktan sonra iki taraf da mutlu olamadı. Başka ellerde aradığını bulamayan Onyekuru ve Onyekuru'suz yapamayan Galatasaray'ın yolları yine kesişecek. Gaziantep FK'da oynayan Nijeryalı Larry Kayode ile vatandaşı Onyekuru arasındaki yazışma, bunu gözler önüne serdi.
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Onyekuru, 6 aylık ayrılığın ardından yeniden dönmeye hazırlanıyor. Onyekuru'nun döneceği iddiaları uzun süredir devam ederken bu iddiayı güçlendirecek bir gelişme daha yaşandı.
Gaziantep FK'nın Nijeryalı golcüsü Larry Kayode, Instagram'da bir paylaşım yaptı.
Henry Onyekuru ise bu paylaşımın altına tebrik eden emoji bıraktı.
Kayode, Onyekuru'ya cevap olarak, "Yakında görüşürüz kardeşim" cevabını verdi.
Onyekuru için en güçlü iddia Galatasaray'a geri döneceği yönünde. Bir diğer çarpıcı iddia ise Fenerbahçe'nin de Nijeryalı golcünün peşinde olduğu.
Ocak ayında açılacak ara transfer dönemin Henry Onyekuru'nun Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğini, dönerse hangi takıma geleceğini öğreneceğiz.
https://www.instagram.com/p/B6JCSx0nSZt/