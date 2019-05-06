Gaziantep iftar vakti... Akşam ezanı saat kaçta? Oruç ne zaman açılacak? Gaziantep'da yaşayan genci, yaşlısı yani milyonlarca Müslüman ilk oruç heyecanı yaşıyor. Sahura kalkan ve oruç için niyet eden Gaziantep halkı, iftar vaktini araştırırken "Akşam ezanı saat kaçta?", "Oruç ne zaman açılacak?" sorularına yanıt arıyor işte detaylar...