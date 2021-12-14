Türkiye Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 11 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

14 Aralık 2021, Salı 17:38 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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