Gaziantep Polis Okulu öğrencileri hastanelik oldu
Gaziantep Polis Okulu’nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, zehirlenme şikayetiyle hastanelik oldu. Tedavileri yapılan öğrenciler gözlem altında tutuluyor
Sabaha karşı mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunan Gaziantep Polis Okulu öğrencileri, çağırılan ambulanslarla Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
GÖZLEM ALTINDALAR
Tahlilleri yapılan ve serum tedavisi uygulanan öğrenciler gözlem altında tutuluyor.
Emniyet Müdürlüğü ve polis okulu idarecileri de hastanelere giderek öğrencilere ilişkin bilgi aldı.
Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)