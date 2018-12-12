Gaziantep Polis Okulu öğrencileri hastanelik oldu

Gaziantep Polis Okulu’nda eğitim gören çok sayıda öğrenci, zehirlenme şikayetiyle hastanelik oldu. Tedavileri yapılan öğrenciler gözlem altında tutuluyor

12 Aralık 2018, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme:
A A
Gaziantep Polis Okulu öğrencileri hastanelik oldu

Sabaha karşı mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi şikayetlerde bulunan Gaziantep Polis Okulu öğrencileri, çağırılan ambulanslarla Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÖZLEM ALTINDALAR

Tahlilleri yapılan ve serum tedavisi uygulanan öğrenciler gözlem altında tutuluyor.

Emniyet Müdürlüğü ve polis okulu idarecileri de hastanelere giderek öğrencilere ilişkin bilgi aldı.

Eyyüp BURUN-Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.