Gaziantep Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel alıyor
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü 102 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.
17 Mayıs 2021, Pazartesi 16:37 Son Güncelleme:
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Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2020 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.Açıklaması yapıldı.
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