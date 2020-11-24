Gaziantep Üniversitesi 206 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre, hemşire unvanı için 2020 KPSS (B), diğer unvanlar için 2018 KPSS (B) grubu, puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sağlık personeli alınacaktır" denildi.