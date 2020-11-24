Gaziantep Üniversitesi 206 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Gaziantep Üniversitesi 206 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. KPSS puanı ile seçilecek olan sağlık personeli alım ilanı için özel ve genel başvuru şartları belli oldu. İlana son başvuru tarihi 7 Aralık 2020 olarak açıklandı.
24 Kasım 2020, Salı 17:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre, hemşire unvanı için 2020 KPSS (B), diğer unvanlar için 2018 KPSS (B) grubu, puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sağlık personeli alınacaktır" denildi.