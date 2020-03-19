Türkiye Gaziantep Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Gaziantep Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Gaziantep Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 41 öğretim üyesi alınacağı belirtildi. Öğretim üyesi ilanına başvuru için son tarih ise 3 Nisan 2020. Gaziantep Üniversitesi 41 öğretim üyesi alımı ile ilgili detaylar haberimizde.

19 Mart 2020, Perşembe 17:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir' denildi.

Öğretim üyesi ilanına başvuru için son tarih 3 Nisan 2020.

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi alımı detayları için tıklayın

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Şimdi hatalarımızla hesaplaşma zamanı
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Karantinaya hasta ziyaretine gidilen bir ülkede Sağlık Bakanı ne yapsın?
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milli Eğitim Bakanlığı 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak