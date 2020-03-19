Gaziantep Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir' denildi.

Öğretim üyesi ilanına başvuru için son tarih 3 Nisan 2020.