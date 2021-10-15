Türkiye Gaziantep Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Gaziantep Üniversitesi 54 Sözleşmeli Personel alacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü 54 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

15 Ekim 2021, Cuma 18:27 Son Güncelleme:
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Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

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