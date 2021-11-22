Türkiye Gaziantep'de terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Gaziantep'de terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Türkiye

Gaziantep'de terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Gaziantep'te son haftalarda devam eden terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

22 Kasım 2021, Pazartesi 14:37 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri FETÖ/PDY ve DEAŞ'ın çeşitli yapılanmalarında yer aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik son 1 haftada çok sayıda operasyon düzenledi.

Kentin farklı semtlerindeki adreslere, özel harekat polislerinin de desteği ile baskınlar yapıldı. 

Baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı, 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartı ve 4'ü de sınır dışı edilmesi şartıyla serbest bırakıldı.

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