Gaziantep'de terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı
Gaziantep'te son haftalarda devam eden terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
22 Kasım 2021, Pazartesi 14:37 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri FETÖ/PDY ve DEAŞ'ın çeşitli yapılanmalarında yer aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik son 1 haftada çok sayıda operasyon düzenledi.
Kentin farklı semtlerindeki adreslere, özel harekat polislerinin de desteği ile baskınlar yapıldı.
Baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı, 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartı ve 4'ü de sınır dışı edilmesi şartıyla serbest bırakıldı.
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