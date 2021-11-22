İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri FETÖ/PDY ve DEAŞ'ın çeşitli yapılanmalarında yer aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik son 1 haftada çok sayıda operasyon düzenledi.

Kentin farklı semtlerindeki adreslere, özel harekat polislerinin de desteği ile baskınlar yapıldı.

Baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı, 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartı ve 4'ü de sınır dışı edilmesi şartıyla serbest bırakıldı.