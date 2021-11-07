Türkiye Gaziantep'in kabusu olan 3 kadın yakalandı!

Gaziantep'in kabusu olan 3 kadın yakalandı!

Türkiye

Gaziantep'in kabusu olan 3 kadın yakalandı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 3 kadın evlere girip hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalandı. Gözaltına alınan kadınların çeşitli suçlardan arandıkları ortaya çıktı.

07 Kasım 2021, Pazar 15:57 Son Güncelleme:
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 kadın zanlı gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin çeşitli suçlardan arandıkları öğrenildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadın şüpheliyi takibe aldı.

İlçeden ayrılmak üzereyken otogarda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan arandıkları öğrenildi.

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