Kültür & Sanat Gaziantepli teneke ustasının hayatı belgesel oldu

Gaziantepli teneke ustasının hayatı belgesel oldu

Kültür & Sanat

Gaziantepli teneke ustasının hayatı belgesel oldu

Gaziantepli 65 yıllık teneke ustasıMehmet Aydın'ın hayatı 'Kaybolan Hazineler' projesi ile belgesel oluyor.

09 Şubat 2022, Çarşamba 12:52 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te yaşayan ve 65 yıldır teneke ustalığı yapan 85 yaşındaki Mehmet Aydın'ın hayatı, 'Kaybolan Hazineler' projesi ile 'Gaziantep’te Kültür Hazinesi' adıyla belgesel oluyor. Gaziantep Olay TV’nin katkılarıyla çekimlerine devam edilen proje ile mesleğinin son temsilcisi olan Mehmet Aydın ustanın hayatı yeni nesillere anlatılacak.

Gaziantep'te yaşayan ve 65 yıldır teneke ustalığı yapan 85 yaşındaki Mehmet Aydın'ın hayatı belgesel oluyor. Yıllardır kapı eşiğinde tenekecilik yaparak geçimini sağlayan Gaziantepli klasik zanaatkar Mehmet Aydın'ın tutkuyla ve geleneklerine bağlı kalarak mesleğini icra etmesi 'Kaybolan Hazineler' projesi ile 'Gaziantep’te Kültür Hazinesi' adıyla belgesel oluyor.

Yapımcılığını Ali Ekrem Demir’in, yönetmenliğini Mehmet Ali Arslan’ın yaptığı ‘Kaybolan Hazineler’ adlı projenin görüntü yönetmenliğini ise Cumhur Dölek yapıyor. Projenin müziklerini ise İran'lı müzisyen Siamak Khajehzadeh yapıyor.

Gaziantep Olay TV’nin katkılarıyla çekimlerine devam edilen proje ile mesleğinin son temsilcisi olan Mehmet Aydın ustanın hayatı yeni nesillere anlatılacak.

İHA

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