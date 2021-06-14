Gaziantepspor son 3 gün içerisinde 2 kez hırsızlık olayı yaşadı. Gaziantepspor Tesisleri’nde camekan içinde korunan ve manevi değeri bulunan 3 parça çalındı.

Kulübün tarihine geçen Türkiye Kupası'nın yanı sıra Avrupa maçlarından hatıra olarak kalan Roma ve Lille flamaları da hırsızlar tarafından çalındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emniyet güçlerimiz, kulübümüzde gerekli incelemeyi yapıp parmak izleri almıştır. Tüm kulüp personellerimiz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştür. Bu olay yoğun bir şekilde sezona hazırlanan takımımıza karşı yapılmış bir komplo olup, hiçbir engel takımımızı hedefinden alıkoyamayacaktır. Olayın yakın takipçisi olacağız" denildi.