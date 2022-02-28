Türkiye Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye

Gaziantep'te 60 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. 5 araç kent girişinde durdurularak yabancı uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla giren 60 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde önlem alan ekiplerin durdurduğu 5 araçta yabancı uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.

2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Jandarma ekipleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen göçmenlerin taşınmasını organize ettiği belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan 5 araca da el konuldu.


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