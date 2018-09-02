Bu sabah saatlerinde Gaziantep'ten aldığı mevsimlik işçileri, Oğuzeli ilçesindeki fıstık bahçesine götüren İbrahim Şahin (30) yönetimindeki kamyonet ile Suriye'deki sığınmacı kamplarına yemek götürüp Gaziantep'e dönen Ali Bor'un (35) kullandığı yemek şirketine ait minibüs, Kayacık Barajı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kazada, sürücüler İbrahim Şahin ve Ali Bor ile kamyonette bulunan 3 çocuk annesi Sariye Diker (50), Hüseyin Deniz (81) ve Uğur Güneş (17) olay yerinde yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılıp ambulanslarla Oğuzeli ve Gaziantep'teki hastanelere taşındı.

AKŞAM KUZENİNİN DÜĞÜNÜNE KATILACAKTI

Can pazarının yaşandığı kaza yerinde, ölen minibüs sürücüsü Ali Bor'un cep telefonu sürekli çaldı. Jandarma, dakikalarca çalan cep telefonuna cevap veremedi.

Ali Bor'un Suriye'deki kamplara yemek götüren şirkette çalıştığı ve bugün Suriye'deki kampa kahvaltı bıraktıktan sonra Gaziantep'e dönüp bu akşam kuzeninin düğününe katılacağı belirtildi.

Ali Bor

3 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanelere götürülüp acil serviste müdahale edilen yaralılardan Murat Demirel (18), Mustafa Altunbaş ve Suriye uyruklu Fatma Mılla (57) da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 19 kişinin de hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. 8 kişinin cesetleri, Oğuzeli Devlet Hastanesi ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

AİLESİ TEHLİKELİ DİYE HAVUZA GÖNDERMEK İSTEMEMİŞ

Kazada ağır yaralanıp Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mustafa Altunbaş'ın, Yusuf- Gülten Altunbaş çiftinin 4 çoğunun en büyüğü olduğu belirlendi. Mustafa Altunbaş'ın, yüzmek için havuza gitmek istediği, ailesinin de tehlikeli olabileceği düşüncesiyle yakınlarının yanında gezi amacıyla fıstık bahçesine gönderildiği ortaya çıktı.

Mustafa Altunbaş

En büyük oğlunun hastanede ölüm haberini alan Gülten Altunbaş sinir krizi geçirdi. Gülten Altunbaş'a hastanede sağlık görevlilerince müdahale edilirken, yakınları onu güçlükle sakinleştirdi.

Mustafa Altunbaş'ın cenazesi, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Tokaşlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

EŞİ 7 AYLIK HAMİLE

Kazada ölenlerden kamyonet şoförü İbrahim Şahin'in ise 1 yıllık evli olduğu ve eşinin ise 7 aylık hamile olduğu belirlendi.

İbrahim Şahin ile yine kazada ölen Murat Demirel'in cenazeleri de toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gönderildi.

ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Kazada ölen Suriye uyruklu Fatma Mılla'nın ise 11 çocuğuyla Suriye'nin El Bab kentinden Türkiye'ye geldiği ve kazada yanında bulunan oğlu Fedi'nin de yaralandığı belirlendi. Suriyeli kadının cenazesi ise işlemlerinin ardından ülkesine götürülecek.