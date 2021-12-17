Senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk´ün yazdığı filmin galası Sanko Park alışveriş merkezine bulunan sinema salonunda yapıldı. Gala gösterimine oyuncular Ufuk Bayraktar ve Timur Ölkebaş ile yapımcı Abdurrahman Akpınar katıldı.

Filmin yönetmeni Uğur Bayraktar, AVM’de filmdeki her bir karakterin özenle seçildiğini söyleyerek, "Çalışmalara 4 yıl önce büyük bir heyecanla başladık. O zamanki heyecanımız o kadar büyüktü ki bizi buraya kadar taşıdı. Şimdi de yaptığımız iş artık seyircinin, siz değerli misafirlerin takdirine kaldı." dedi.

Başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, Kemal Başar, ve oyuncular izleyicilerle hatıra fotoğrafı çektirip ardından filmi izledi.

DHA