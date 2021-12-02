Türkiye Son dakika: Gaziantep'te dövülen bebek ve annesi için flaş karar!

Son dakika: Gaziantep'te dövülen bebek ve annesi için flaş karar!

Türkiye

Son dakika: Gaziantep'te dövülen bebek ve annesi için flaş karar!

Gaziantep'te babası Yunus Göç tarafından acımasızca dövülen bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonuçlandı. Son dakika haberine göre Cihan bebek ve annesi Semra Göç için flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

02 Aralık 2021, Perşembe 14:10 Son Güncelleme:
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Türkiye, Gaziantep'te 2 aylık bebeğini döven Yunus Göç'ü lanetledi. Cihan bebek ile annesi için flaş karar verildi. İşte Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberi...

Son dakika haberi: Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olay Türkiye'yi sarstı. Yunus Göç isimli canavar, 2 aylık bebeğini defalarca tokatlayıp yumrukladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından cani baba kıskıvrak yakalanarak tutuklandı. Talihsiz yavru ise hastanede tedavi altına alındı.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

İşkence olayının duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonuçlandı. Bakanlığın talebi doğrultunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı aldı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: POLİS KORUYACAK!

Kararla birlikte taburcu olması halinde dedesi Mustafa Uçar'ın yanında annesiyle birlikte kalacak bebek ve annesini polis koruyacak. Anne ve bebeğine yönelik herhangi bir saldırı girişi halinde Emniyet'ten görevlendirilen polis ekibi devreye girecek.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Cihan bebeğin özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisine devam ediliyor. Bebeğin sağlık durumu Gaziantep il yöneticileri tarafından da titizlikle takip ediliyor.

Vali Davut Gül, her gün hastaneye giderek sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi alıyor.



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