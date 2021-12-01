2 aylıkken şiddete maruz kalan Cihan Bebeğin babası Yunus Göç, emniyette verdiği ifadesinde “Pişmanım” demişti. İzleyenleri şoke eden kamera kayıtlarında baba Yunus Göç, ağlayan bebeğinin kafasına defalarca vurmuştu. Kan donduran bu görüntülerin ardından Türkiye ayağa kalktı ve binlerce kişi yetkililere seslendi. Emniyet güçleri de bu olaya tabii ki kayıtsız kalmadı. Şimdi ise pek çok kişi “Gaziantep’te dövülen bebeğin sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu?” “Bebeğin babası Yunus Göç hapiste mi?” araştırması yapıyor…

NELER OLMUŞTU?

Gaziantep, Kahvelipınar Mahallesinde yaşayan Yunus Göç, 2 aylık olduğu belirtilen Cihan ismindeki erkek bebeği acımasızca dövdü. Vicdansız babanın bebeğin kafasına vurduğu anlar ise odada bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Vicdanlarda derin yaralar açan görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından da polis ekipleri baba Yunus Göç’ü gözaltına aldı.

Olayın hem medyaya hem de güvenlik güçlerine yansımasının ardından kamera görüntülerini çeken kişinin bebeğin annesi Semra Göç olduğu ortaya çıktı. Kocasının en ağır cezaya çarptırılmasını istediğini ifade eden Semra Göç, 'Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi.' ifadelerini kullandı.





GAZİANTEP’TE DÖVÜLEN CİHAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL, YAŞIYOR MU?

Gaziantep'te, babası tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cihan bebeğin, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti ve "Gece saatlerinde Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi’nden direkt olarak hastamız hastanemize getirildi. Üniversite hastanesine de hastamız kafa travması olarak getirilmiş. Bebeğin babası tarafından darp edildiğini öğrendik.

Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Burada ilk tetkiklerin ardından biz de muayenemize başladık. Daha sonra çektiğimiz beyin tomografilerinde de beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte" dedi.

BEBEĞİN BABASI YUNUS GÖÇ HAPİSTE Mİ?

Gaziantep'te, bebeğini dövdüğü için gözaltına alınan Yunus Göç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen Cihan bebeğin darp edilmesine ilişkin soruşturmada baba Yunus Göç'ün gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci Adli Görüşme Odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."







