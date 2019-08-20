İlçeye bağlı Kurudere Mahallesindeki Belediye Kullar Düğün salonunda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.Y., E.Ö.K., S.A.K., S.Ö.K., K.Ö.K, Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ö.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve özel harekat polisleri kavgayı güçlükle sonlandırdı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Kavgaya karışan taraflar daha sonra düğün salonu çevresinde birbirlerine ait araçları yakmaya çalıştı. Olayda yanan bir kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Mahallede olayların büyümemesi için polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-AA