Türkiye Gaziantep'te eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı

Gaziantep'te eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı

Türkiye

Gaziantep'te eşini av tüfeğiyle öldüren koca tutuklandı

Gaziantep'te tartıştığı eşi iki çocuk annesi Dilan Palamut’u av tüfeğiyle vurarak öldüren madde bağımlısı koca Ökkeş Palamut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 17:57 Son Güncelleme:
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Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Kocatepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinden sonra meydana gelen olayda, madde bağımlısı olan Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı. 

Çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, iki çocuğunun annesine ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Dilan Palamut ağır yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ ANNE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cenazesi bugün yakınları tarafından toprağa verildi. Genç kadının cenazesinde gözyaşları sel olurken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nizip Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan koca, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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