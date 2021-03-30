Get Rich 3D isimli mobil video oyunu; araba yarışı konsepti, tekniği ve tasarımıyla önemli bir popülarite yakalayarak başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 170 ülkede oynanıyor. Çıkış tarihi üzerinden 3 ay gibi kısa bir sürede bu başarıya ulaşan oyun Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri dahil olmak üzere 15 ülkede en çok indirilen ilk beş oyundan birisi olma başarısını gösterdi.

Firmanın kurucusu Murat Kul da, Supersonic Superstars yarışmasında 75 bin dolarlık büyük ödülü kazandı. Oyun şu anda İskandinav ülkelerinde en çok oynananlar arasında birinci sırada yer alıyor.

Murat Kul, simülasyon türünde oyunların online marketlerde yayınlanan listelerde kolaylıkla üst sıralara yerleştiğini belirterek, “Ülkemiz dijital oyunlar konusunda yüksek bir potansiyele sahip. Bende oyun sektöründeki gelişmeleri ve trendler sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Simülasyon türünde oyun yapmaya karar verince, gördüğüm videoları gözden geçirmeye başladım. Çok fazla online finans uygulaması reklamına denk geldiğimi fark ettim ve bunun doğasında bir hyper casual oyun olduğuna tanık oldum. Kısa dönemde yeni bir oyun daha düşünüyorum” dedi.