Türkiye Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlama için müfettiş görevlendirildi

Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlama için müfettiş görevlendirildi

Türkiye

Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlama için müfettiş görevlendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Gaziantep'teki hastanede meydana gelen patlama için müfettiş görevlendirildi.

19 Aralık 2020, Cumartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. 

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Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin, şunlar kaydedildi:

Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir.


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