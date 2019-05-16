Gaziantep'te işçi servisi devrildi: Yaralılar var

Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

16 Mayıs 2019, Perşembe 10:45
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Gaziantep'te işçi servisi devrildi: Yaralılar var

İşçileri taşıyan Ahmet Faruk Şenel idaresindeki 27 S 3075 plakalı minibüs, 5. Organize Sanayi Bölgesi 514'üncü Cadde'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile 9 işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüsteki işçilerin iplik fabrikasında çalıştığı ve gece vardiyasından çıktığı öğrenildi.

AA




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