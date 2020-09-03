Türkiye Gaziantep'te kamu binalarına HES kodu ile giriş yapılacak

Gaziantep'te kamu binalarına HES kodu ile giriş yapılacak

Türkiye

Gaziantep'te kamu binalarına HES kodu ile giriş yapılacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını bildirildi.

03 Eylül 2020, Perşembe 00:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüs ile mücadelede yeni kararlar aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te 7 Eylül Pazartesiden itibaren bağ evi vb. yerlerde düğün yapılması yasaklanmıştır. 15 Eylül'den başlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine girişte HES kodu istenilmesine karar verilmiştir."

AA


İlgili Haberler
Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındıYeni corona virüs genelgesi: 81 ilde düğünlere kısıtlama getirildi



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Z kuşağı: Türkiye’yi onlar mı değiştirecek?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Zor bir kış olacak
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı