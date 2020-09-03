Gaziantep'te kamu binalarına HES kodu ile giriş yapılacak
Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentte kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını bildirildi.
03 Eylül 2020, Perşembe 00:29 Son Güncelleme:
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Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüs ile mücadelede yeni kararlar aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep'te 7 Eylül Pazartesiden itibaren bağ evi vb. yerlerde düğün yapılması yasaklanmıştır. 15 Eylül'den başlayarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine girişte HES kodu istenilmesine karar verilmiştir."
AA