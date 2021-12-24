Türkiye Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in durumu nasıl? Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş yaşıyor mu?
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in durumu nasıl? Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş yaşıyor mu?

Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in durumu nasıl? Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş yaşıyor mu?

Türkiye

Gaziantep’te köpek saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in durumu nasıl? Pitbulların saldırdığı Asiye Ateş yaşıyor mu?

Gaziantep’te Pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in durumu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Henüz 4 yaşındaki küçük Asiye iki pitbullun saldırısına uğradıktan sonra çevredeki vatandaşların çığlıkları duymasının ardından güçlükle kurtarılmıştı. Peki, Asiye Ateş’in durumu nasıl, yaşıyor mu?

24 Aralık 2021, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gaziantep’te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynarken, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ağır şekilde yaralanan küçük kız, sesi duyarak gelen komşular tarafından güçlükle kurtarıldı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Asiye Ateş’in durumuna ilişkin açıklama ise hastanenin başhekiminden geldi. İşte, Asiye Ateş’in sağlık durumu…



GAZİANTEP’TE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE ATEŞ’İN DURUMU NASIL?

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in sağlık durumuna ilişkin açıklama Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekiminden geldi. Dr. Beyhan Tahmazoğlu, açıklamasında “Özellikle baş ve boyun kısımlarından ciddi yaralar almış. Baş bölgesindeki yaralar biraz daha derin. Kafa kemiklerinde kırıklar mevcut. Saç derisinde doku kayıpları söz konusu. Yine kulağında işitmeyle ilgili sıkıntıları var. Ayrıca yüz sinirlerini hareket ettirmekle ilgili sıkıntıları var. Çocuğumuzun geldiğinde şuuru kapalıydı. Şu anda durumu biraz daha iyi. Dünden bu yana birtakım operasyonlar geçirdi. Köpek ısırığı beyin dokusuna kadar işlediği için birtakım sıkıntılar var. İleride birtakım enfeksiyon sıkıntıları olabilir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda en az 3-4 gün sürecek kritik süreci olacak. Daha sonraki süreçte de yine birtakım operasyonlar geçirecek. Dünküne göre şu anda sağlık durumu biraz daha iyi olmakla birlikte hayati tehlikesi devam ediyor” dedi.

Dr. Tahmazoğlu, “7-10 günlük süreç çok önemli. 10. günden sonra sonuçları daha rahat konuşabiliriz. Bu kadar ağır bir vaka daha önce görmedim. 3 operasyon geçirdi. Anestezi altında ameliyat odasında her gün günlük bakım ve kontrolü yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

 

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Küçük bir nabız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Hakan Çelik
Kaybedilemeyecek kadar büyük bir ülke
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Murat Gülderen
Evinizi ucuza akıllandırın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir'de 79 adrese 'sahte içki' baskını