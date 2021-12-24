Gaziantep’te yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynarken, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ağır şekilde yaralanan küçük kız, sesi duyarak gelen komşular tarafından güçlükle kurtarıldı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Asiye Ateş’in durumuna ilişkin açıklama ise hastanenin başhekiminden geldi. İşte, Asiye Ateş’in sağlık durumu…









GAZİANTEP’TE KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ASİYE ATEŞ’İN DURUMU NASIL?

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in sağlık durumuna ilişkin açıklama Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekiminden geldi. Dr. Beyhan Tahmazoğlu, açıklamasında “Özellikle baş ve boyun kısımlarından ciddi yaralar almış. Baş bölgesindeki yaralar biraz daha derin. Kafa kemiklerinde kırıklar mevcut. Saç derisinde doku kayıpları söz konusu. Yine kulağında işitmeyle ilgili sıkıntıları var. Ayrıca yüz sinirlerini hareket ettirmekle ilgili sıkıntıları var. Çocuğumuzun geldiğinde şuuru kapalıydı. Şu anda durumu biraz daha iyi. Dünden bu yana birtakım operasyonlar geçirdi. Köpek ısırığı beyin dokusuna kadar işlediği için birtakım sıkıntılar var. İleride birtakım enfeksiyon sıkıntıları olabilir. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda en az 3-4 gün sürecek kritik süreci olacak. Daha sonraki süreçte de yine birtakım operasyonlar geçirecek. Dünküne göre şu anda sağlık durumu biraz daha iyi olmakla birlikte hayati tehlikesi devam ediyor” dedi.

Dr. Tahmazoğlu, “7-10 günlük süreç çok önemli. 10. günden sonra sonuçları daha rahat konuşabiliriz. Bu kadar ağır bir vaka daha önce görmedim. 3 operasyon geçirdi. Anestezi altında ameliyat odasında her gün günlük bakım ve kontrolü yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.