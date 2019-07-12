Gaziantep’te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

Gaziantep'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi

12 Temmuz 2019, Cuma 20:27
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Gaziantep’te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Gaziantep- Şanlıurfa yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen TIR kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi.

Dorsesinde bulunan limonların yola saçıldığı kazada sürücü ile yanındaki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yolda kazaya ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.

AA

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