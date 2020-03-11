Gaziantep mutfağı, Türkiye’nin çok sevilen ve ünlü mutfaklarından biri. Güneydoğu Anadolu, Arap ve Akdeniz mutfaklarının bir karışımı gibi. Yemekleri son derece lezzetli. Yemeklerinin ünü şehrin sınırlarını aştı. Ayrıca burada Türkiye'nin ilk ve tek mutfak müzesi olan Emine Göğüş Gaziantep Mutfak Müzesi yer almakta. Yemeklere ve mutfağa verilen önemin de bir göstergesi olan bu müze, ziyaret edilmeden önce şehrin lezzetli yemeklerinin tadına bakmak gerekir. Gaziantep kebap konusunda oldukça ünlüdür. Her yerde kebapçı bulmak ve kebabın en lezzetlisini yemek mümkün.

Küşleme

Her bir kuzunun sırtında çok az miktarda bulunan bir etten yapılmakta. Marine edilen et, özenle pişirilmekte. Diğer etlere göre daha yüksek fiyatlı bir yemek.

Urmu

Dut meyvesinin suyudur. Sıcak günlerde serinlemek için tercih edilebilir.

Lahmacun

Öncelikle kıyma, kuru soğan, maydanoz, domates gibi malzemelerden iç malzemesi hazırlanır. Sonra açılan hamurun içine bu malzeme sürülür ve fırına verilir. Genellikle taş fırınlarda pişirilen lahmacun sıcak servis edilmekte. İçine yeşillikler koyulup sarılarak yenilen bir hamur işi.

Cartlak kebabı

Gaziantep yemekleri arasında en bilinen yiyeceklerden. Küçük kesilen kuzu ciğerleri şişe geçirilip mangalda pişirildikten sonra tabakta ya da mayasız hamura sarılarak servis edilmekte.

Katmer

İncecik açılmış hamurun içine bol Antep fıstığı, kaymak ve şeker koyularak yapılmakta. Fırında hafif piştikten sonra üzerine ilave kaymak ve fıstık koyularak servis edilmekte.

Baklava

Arkası görünecek kadar ince açılan yufkalar, kat kat tepsiye serilir ve arasına Antep fıstığı, ceviz gibi malzemeler serpilir. Fırında pişen baklavaya sıcakken şerbet dökülür ve soğuduğunda servis edilir. Tadına doyamayacağınız lezzetli baklavaları bu şehirde bulmak mümkündür. Türkiye’de Antep baklavası olarak ün saldı.

Gaziantep’te gezilecek yerler

Gaziantep’in tarihi, bulunduğu coğrafi konum sebebiyle çok eskilere dayanmakta. Uygarlıkların doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunması, ayrıca güneyden ve Akdeniz’den gelip doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kesiştiği noktada oluşu şehrin önemini arttırdı. Gaziantep tarihinin evreleri Paleolitik, Kalkolitik, Neolitik Dönem, Tunç Çağı, Hitit, Med, Asur, Pers, İskender, Selökidler, Roma ve Bizans, İslam ve Türk devirleri olmak üzere oldukça köklüdür.

Şehirde gezilmesi gereken küçük müzeler kalenin etrafında yer almakta. Gaziantep’te gezilecek yerler arasında Zeugma Müzesi, Gaziantep Kalesi, Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten, Almacı Pazarı, Gaziantep Kalesi, Bayazhan, Gümrük Han, Tütün Han, Hamam Müzesi, Atatürk Anı Müzesi bulunmakta. Doğal güzellikleri ve tarihî kalıntıları ile Köklüce Kanyonu ve Rumkale de gezilmesi gereken diğer noktalar.

Zeugma Mozaik Müzesi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi dünyanın en önemli müzeleri arasında. Müzede, 2000 yıllık eserlerin zaman içerisinde çalınan kısımları, lazer sistemiyle görüntü olarak tamamlanmakta. Zeugma’daki mozaikler 13 renk armonisinden oluşmakta. Üç blok olarak inşa edilen Zeugma Mozaik Müzesi, mozaik ve arkeoloji müzeleriyle sergi ve konferans salonu olarak hizmet vermekte. Müzede dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği de sergilenmekte.

Zeugma Antik Kenti

Belkıs/Zeugma Antik Kenti, Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Belkıs köyünün içerisinde Fırat Nehri'nin kıyısında yer almakta. Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuştur. Büyük İskender’in subaylarından ve daha sonra Suriye Kralı da olan Selevkos Nikator kendi adı ile Fırat Nehri’nin adını birleştirerek M.Ö.300 yılında burada Selevkos Euphrates (Fırat’ın Silifkesi) adında bir kent kurmuştur. Ardından, M.Ö.1.yy.’da kent Roma hâkimiyetine girdi. Kente, Romalılar tarafından “Köprü” anlamına da gelen “Zeugma” ismi verildi. Zeugma Antik Kenti’nden çıkan tarihî eserler, Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenmekte.

Gorgo Medusa Arkeolojik Cam Eserler Müzesi

Tarihî 3 Antep evinin restore edilmesi ile oluşturulan müzede, yaklaşık 3 bin eser sergilenmekte.

Gaziantep Kalesi

M.Ö. 3600 yıllarında yapılmış olan Gaziantep Kalesi Roma, Bizans, Memlûk ve Osmanlı Dönemi’nde kullanıldı. Son olarak Kurtuluş Savaşı sırasında da kullanılan kale, şehrin geçmişini anlatan önemli yapılardan biri. Kalenin içinde bulunan Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi’nde, Gaziantep tarihi ile ilgili pek çok ilgi çekici eser bulunmakta. Burada Gaziantep’in Fransız işgalinden kurtuluşu da anlatılmakta.

Yesemek Açık Hava Müzesi

Yesemek Heykel Yapım Atölyesi ilk olarak Hititler zamanında (M.Ö.1375-1335) işlendi. Yöredeki halk burada çalıştırıldı. Hititlerden sonraki dönemlere ait ele geçen heykellerde Asur ve Suriye etkileri görülmekte. Burada 300 kadar heykel bulunmakta.

Hamam Müzesi

Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin 1577 tarihli hamam. Restore edildikten sonra kültürü yaşatmak için müzeye çevrildi. Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan Gaziantep’i daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.



