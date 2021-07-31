Türkiye Gaziantep’te ormanlık alanda yangın!

Gaziantep’te ormanlık alanda yangın!

Türkiye

Gaziantep’te ormanlık alanda yangın!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 19:28 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Adaklı ve Dayıdağı mahalleleri arasında bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Gaziantep ve Nizip ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ormanlık alanın yakınındaki fıstık bahçeleri de zarar gördü. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA

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