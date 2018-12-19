Gaziantep’te uçak seferlerine sis engeli

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve yağış nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak yollarda ilerlemeye çalıştı. Kentte hava sıcaklığı 7 dereceye düştü.

Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde iptaller oldu. Havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı.





AA







