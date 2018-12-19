Gaziantep’te uçak seferlerine sis engeli

Gaziantep'te etkili olan sis ve yağış görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşürerek günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller oldu

19 Aralık 2018, Çarşamba 09:28 Son Güncelleme:
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Gaziantep’te uçak seferlerine sis engeli

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve yağış nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak yollarda ilerlemeye çalıştı. Kentte hava sıcaklığı 7 dereceye düştü.

Sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde iptaller oldu. Havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı.


AA



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