Türkiye Gaziantep’te, uyuşturucu satıcılarına operasyon! 17 kişi tutuklandı

Gaziantep’te, uyuşturucu satıcılarına operasyon! 17 kişi tutuklandı

Türkiye

Gaziantep’te, uyuşturucu satıcılarına operasyon! 17 kişi tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 17 kişi tutuklandı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 15:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli semtlerde son 1 haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.


Özel harekat ekiplerinin de katıldığı baskınlarda 367 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 kilo 154 gram metamfetamin, 936 gram eroin, 261 gram esrar, 113 gram bonzai, 217 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ile 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 350 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı, 17 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Milli maç
Rauf Tamer
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Başhekim Asena'dan aşı çağrısı! 'Altından kalkamayacağımı bir hal alabilir'