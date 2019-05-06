Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine bağlı Narkotim Hacı Baba ve Aydıntepe Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 mermi, 52,5 gram bonzai ve 25,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis H.D., M.Ş. ve H.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA