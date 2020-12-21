Türkiye Gaziantep'te yoğun bakımdaki patlamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Gaziantep'te yoğun bakımdaki patlamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Türkiye

Gaziantep'te yoğun bakımdaki patlamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Gaziantep'te, corona virüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklı patlama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

21 Aralık 2020, Pazartesi 10:48 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu vefatın ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

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Gaziantep'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıkmıştı.

Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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