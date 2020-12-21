Gaziantep'te yoğun bakımdaki patlamada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Gaziantep'te, corona virüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklı patlama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
21 Aralık 2020, Pazartesi 10:48 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu vefatın ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
#olayıngeçmişi
Gaziantep'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıkmıştı.
Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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