Türkiye Gaziosmanpaşa Belediyesi ilkokul ve kreş kiraya verecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi ilkokul ve kreş kiraya verecek

Türkiye

Gaziosmanpaşa Belediyesi ilkokul ve kreş kiraya verecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kiralık ilköğretim okulu ve kreş ilana çıktı. İlana göre ihale, açık teklif usulü ile kiralanacak. İşte detaylar.

14 Şubat 2021, Pazar 18:20 Son Güncelleme:
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Mülkiyeti Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ait olan, ilanda özellikleri belirtilen ilköğretim ve kreş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile kiralanacak.

21 Şubat 2021 günü saat 14'te Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak olan ihaleye ilişkin ayrıntılar ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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