Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Gaziosmanpaşa oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Gaziosmanpaşa halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Gaziosmanpaşa oy oranları…