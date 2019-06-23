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Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Gaziosmanpaşa oy oranları…

İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Gaziosmanpaşa halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Gaziosmanpaşa oy oranları…

23 Haziran 2019, Pazar 19:45 Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Gaziosmanpaşa oy oranları…

İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.

Gaziosmanpaşa ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.

Peki, Gaziosmanpaşa seçim sonuçlarında son durum nedir?

İşte Gaziosmanpaşa oy oranları…

Cumhur İttifakı 52.90% BİNALİ YILDIRIM

Millet İttifakı 46.24% EKREM İMAMOĞLU

Saadet Partisi 0.62% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.16% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.08%


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