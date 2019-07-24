Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği bölümüne özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyor. Başvurular 1 Eylül’e kadar yapılabilecek. İşte özel yetenek sınavına başvuru şartları…

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği bölümüne 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak. Adaylarının başvuru koşulları, kontenjanlar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler yayınlandı.

Türk Müziği Programına başvurabilmek için adayların 2019 TYT’ ye girmiş olmaları zorunludur. Adayların başvurusu için 2019 TYT puanlarının 150 veya üzerinde olması gerekmektedir. Engelli adaylar için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm), engelli olduklarını belgelemeleri kaydıyla, 2019 TYT puanlarından en az 100 veya üzerinde olması gerekmektedir.

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