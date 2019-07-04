Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'ne müzik ve resim iş öğretmenliği öğrencisi alacak. Adaylar 8 Temmuz 2 Ağustos tarihinde ön kayıt yapmak zorunda... Peki başvurular nasıl yapılır?