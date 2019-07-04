Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'ne müzik ve resim iş öğretmenliği öğrencisi alacak. Adaylar 8 Temmuz 2 Ağustos tarihinde ön kayıt yapmak zorunda... Peki başvurular nasıl yapılır?
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörüğü "Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı ve Resim-İş Öğretmenliği Programı’na 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır." diye belirtti.
Şimdi Başvuru koşulları, kontenjanlar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri merak ediliyor.
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