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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'ne müzik ve resim iş öğretmenliği öğrencisi alacak. Adaylar 8 Temmuz 2 Ağustos tarihinde ön kayıt yapmak zorunda... Peki başvurular nasıl yapılır?

04 Temmuz 2019, Perşembe 14:19
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü özel yetenek sınavı ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörüğü "Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı ve Resim-İş Öğretmenliği Programı’na 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır." diye belirtti. 

Şimdi Başvuru koşulları, kontenjanlar, ön kayıt, sınav ve kesin kayıt tarihleri merak ediliyor.

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