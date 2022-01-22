Türkiye Gaziosmanpaşa’da okula baltayla giren kişi tutuklandı

Gaziosmanpaşa’da okula baltayla giren kişi tutuklandı

Türkiye

Gaziosmanpaşa’da okula baltayla giren kişi tutuklandı

Gaziosmanpaşa’da okula baltalı baskın sonrası ikinci kez gözaltına alınan E.Y. tutuklandı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 20:38 Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa’da öğrenciler arasında çıkan kavga sırasında, çocuğunun çağırdığı velilerden E.Y.(43) baltayla okulu bastı. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan baskın sonrası E.Y. okula gelen polis ekiplerince yakalandı. "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydı olduğu anlaşılan E.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak E.Y, savcılık talimatıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Geceyi polis merkezine getirilen E.Y. bugün adliyeye sevkedildi. E.Y., tutuklandı.

DHA

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