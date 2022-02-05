Türkiye Gazipaşa Caddesi yeniden trafiğe açıldı

Gazipaşa Caddesi yeniden trafiğe açıldı

Türkiye

Gazipaşa Caddesi yeniden trafiğe açıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın kentten ayrılmasının ardından Gazipaşa Caddesi trafiğe açıldı.

05 Şubat 2022, Cumartesi 22:11 Son Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Teoman Duralı tünelleri, köprülü kavşak ve Kilimli sahili yolu açılışı için Zonguldak’a geldi. Yıldırım’ın ziyareti sırasında gün boyunca Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı. Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın akşam saatlerinde kentten ayrılmasının ardından Gazipaşa Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

İHA

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