Gazişehir Gaziantep'e Ganalı orta saha

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Abdul Aziz Tetteh ile 3 yıllığına anlaştı

06 Ağustos 2019, Salı 01:56
A A
Gazişehir Gaziantep'e Ganalı orta saha

Gazişehir Gaziantep'ten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Rusya 1. Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Abdul Aziz Tetteh ile temasa geçti.

Prensip anlaşmasına varılan ve kampa getirilen 29 yaşındaki ön libero, kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca 207 resmi karşılaşmada görev aldı ve 12 kez gol sevinci yaşadı.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...