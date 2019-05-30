Gazişehir, Süper Lig'de!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor’a penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gazişehir Gaziantep, Süper Lig’e çıkan son takım oldu

30 Mayıs 2019, Perşembe 21:50 Son Güncelleme:
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Gazişehir, Süper Lig'de!

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e yükselme maçında İstanbul'da karşılaştı. Mücadeleyi penaltı atışları ile Gazişehir kazandı

Uzatma devreleri sona erdi. Penaltı atışları yapılıyor.

Normal sürenin 1-1'lik eşitlikle sona ermesinin ardından maç uzatmaya gidiyor.

Müsabakasının sonuna +4 dakika eklendi. 

83.DK: GOL! Hatayspor Mirkan Aydın ile durumu eşitleyen golü atıyor.

Mücadelede ilk devre sona erdi.

Hatayspor 0-1 Gazişehir 

45.DK: GOL! Gökhan Alsan ile Gazişehir 1-0 öne geçti.

16.DK: Gazişehir gole çok yaklaştı. Erhan'ın ortasında Gökhan Alsan altıpas içerisinde topla buluştu ancak vuruşu üstten auta gitti.

İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, Mehmet, Mesut, Sadi, Yusuf, Kubilay, Selim, Gökhan, Diallo, Caner, Mirkan

G.Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Segbefia, Gökhan, Mehmet, Bjarnason, Erhan, Poepon, Oğulcan

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