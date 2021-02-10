Gazozlu kek tarifi ve yapılışı: Gazozlu kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Bol bol kabaran ve farklı aromaya sahip olan gazozlu kek tarifi enfes bir lezzet. Farklı kek tarifi arayanlar gazozlu kek nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak gazozlu kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
10 Şubat 2021, Çarşamba 18:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tadını çok seveceğiniz ve favori lezzetiniz haline gelecek gazozlu kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için gazozlu kek tarifi arıyor ya da gazozlu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gazozlu kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
Gazozlu kek tarifi
Gazozlu kek malzemeleri
3 yumurta
2 su bardağı toz şeker
1 şişe sade gazoz
3 su bardağı un
Yumurtalarla toz şekeri derin bir kaba alıp mikserle köpürünceye kadar çırpın. Gazozu ekleyip tekrar çırpın. Unu ilave edip karıştırarak kek hamurunu hazırlayın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına döküp 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Ilınınca kalıptan çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.