Yemek Gazozlu kek tarifi ve yapılışı: Gazozlu kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Gazozlu kek tarifi ve yapılışı: Gazozlu kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Gazozlu kek tarifi ve yapılışı: Gazozlu kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Bol bol kabaran ve farklı aromaya sahip olan gazozlu kek tarifi enfes bir lezzet. Farklı kek tarifi arayanlar gazozlu kek nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak gazozlu kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

10 Şubat 2021, Çarşamba 18:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tadını çok seveceğiniz ve favori lezzetiniz haline gelecek gazozlu kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için gazozlu kek tarifi arıyor ya da gazozlu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gazozlu kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Gazozlu kek tarifi

Gazozlu kek malzemeleri

3 yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 şişe sade gazoz

3 su bardağı un

Gazozlu kek yapılışı

Yumurtalarla toz şekeri derin bir kaba alıp mikserle köpürünceye kadar çırpın. Gazozu ekleyip tekrar çırpın. Unu ilave edip karıştırarak kek hamurunu hazırlayın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına döküp 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Ilınınca kalıptan çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.

İlgili Haberler
Fincanda kek tarifi ve yapılışı: Fincanda kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?Diyet kek tarifi ve yapılışı: Diyet kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Havası da cool kendisi de: Berlin
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Serhat Doğramacı: Hikayem annemin bana satın alamadığı bir çikolatayla başladı
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sevgililer Günü menüsü