Tadını çok seveceğiniz ve favori lezzetiniz haline gelecek gazozlu kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için gazozlu kek tarifi arıyor ya da gazozlu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gazozlu kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Gazozlu kek tarifi

Gazozlu kek malzemeleri

3 yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 şişe sade gazoz

3 su bardağı un

Gazozlu kek yapılışı

Yumurtalarla toz şekeri derin bir kaba alıp mikserle köpürünceye kadar çırpın. Gazozu ekleyip tekrar çırpın. Unu ilave edip karıştırarak kek hamurunu hazırlayın. Hamuru yağlanmış kek kalıbına döküp 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Ilınınca kalıptan çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.



