Gazprom, TürkAkım'ın deniz kısmı için tarih verdi

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz boru hattının denizden geçecek kısmının inşaatının 2 ay sonra tamamlanmış olacağını duyurdu.

04 Ekim 2018, Perşembe 14:21
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Petersburg'da düzenlenen uluslararası doğalgaz forumunda konuşan Gazprom CEO'su Aleksey Miller, Türk Akımı boru hattının bitiş tarihine ilişkin tarih verdi.

2 AY SONRA BİTİYOR

Miller, "Türk Akımı'nın deniz kısmının inşaatını 2 ay sonra bitiriyoruz" dedi. Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek. Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak." dedi.

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