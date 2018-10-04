Petersburg'da düzenlenen uluslararası doğalgaz forumunda konuşan Gazprom CEO'su Aleksey Miller, Türk Akımı boru hattının bitiş tarihine ilişkin tarih verdi.

2 AY SONRA BİTİYOR

Miller, "Türk Akımı'nın deniz kısmının inşaatını 2 ay sonra bitiriyoruz" dedi. Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek. Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak." dedi.