Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında sürdürdükleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 16’ıncı haftasında İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 220 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada hayatını kaybeden kişinin 15 yaşındaki Osman Rami Helis olduğu ifade edildi.

15 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Filistinliler, Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinden bu yana Gazze sınırında gösteriler düzenlemeye devam ediyor. 16 haftadır devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu toplam 138 kişi hayatını kaybederken, 15 binden fazla kişi de yaralandı.

GAZZE (İHA)



