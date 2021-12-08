GBT sorgusunda ortaya çıktı! Sorumsuzluğun bu kadarı..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede ortaklaşa bir uygulama yapıldı. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamındaki uygulamaya Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Küçükçekmece İlçe Emniyete bağlı Yunus, Asayiş ve Çocuk Şube Amirliğine bağlı ekipler destek verdi.

Denetim kapsamında okul çevrelerindeki iş yerlerinde, kafeler, kahvehaneler ile internet kafelerinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada gençlerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler, iş yerleri işletmecilerine çocuk ve gençlerin korunması için uyarılarda bulundu. Ekipler, gençlere ise kötü alışkanlardan uzak durması için bilgilendirme yaptı.

Ekipler, kafede uygulama yaptığı sırada covid-19 temaslısı olan bir kadını tespit etti. Polis ekipleri, kadına cezai işlem uyguladıktan sonra onu evine gönderdi. Uygulamanın gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

İSTANBUL (İHA)



